Leggioggi.it - Indennità antitubercolare 2025: i nuovi importi diffusi dall’ Inps

Leggi su Leggioggi.it

Con l’ultima circolare del 10 gennaio, l’ha diffuso iaggiornati alper chi percepisce un’: il sostegno economico per chi si trova a fronteggiare una condizione debilitante come la tubercolosi. L’adeguamento dellesegue le variazioni del trattamento minimo delle pensioni e garantisce un aiuto concreto nei periodi di malattia e convalescenza. In sostanza, al pari delle pensioni, anche questo sussidio è stato rivalutato, in base all’indice di rivalutazione dello 0,8%. Si tratta di aumenti molto contenuti, che poco incidono sugli accrediti. Ecco in dettaglio le regole di quest’anno sulleantitubercolari, con particolare attenzione a chi ne ha diritto come ottenerla e quali sono ifissati per il