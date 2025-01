Lanazione.it - "Il valore del silenzio" in scena al Teatro Nuovo

Pisa, 13 gennaio 2025 - Ilnon è mai vuoto, è uno spazio di riflessione, ricordo e rivelazione. Tre sedie in, il buio. Tre personaggi alle prese con la stessa condizione esistenziale. Storie di solitudini, a raccontarle è “Ildel” scritto e diretto da Massimo Corevi che andrà insabato 25 gennaio, alle 21, aldi Pisa. Benedetta Giuntini, Letizia Pardi e Atos Davini – attori cari a Massimo Corevi - sono i tre protagonisti dellavoro del regista pisano che porta sul palco anche Irene Cannata e Niccolò Di Gaggio, ovvero La Famiglia Danzante. Tre personaggi diversi per età e condizione sociale, eppure simili nei loro affanni e nelle loro difficoltà. “E non basteranno le parole, la musica e la danza a quietare le loro ansie – queste le parole del regista, presidente dell’Associazione Lungofiume - ma sarà quel momento fatale di, carico di incanto, a permettere di ascoltarsi”.