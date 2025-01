Anteprima24.it - Ieri in Campania: neve copiosa in Irpinia e nel Salernitano. Sannio, sigilli ad un ristorante giapponese

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 12 gennaio 2025. Avellino – Le previsioni lo avevano annunciato:prevista a bassissime quote in. E puntuale la coltre bianca ha fatto la sua apparizione in diversi punti del territorio. Lo scenario, come sempre, è davvero incantevole. Con la speranza che non crei gravi disagi alla circolazione. (LEGGI QUI)Bento –ad undi Bento. Il locale, molto conosciuto e specializzato in cucina, è stato chiuso a seguito di una ispezione condotta dall’Asl – Dipartimento di prevenzione. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Polizia Municipale e dalla Questura di Bento. (LEGGI QUI)Caserta – A causa delle condizioni meteo avverse che stanno interessando Caserta, e che si protrarranno anche oggi, con la presenza di forti venti, con raffiche di particolare intensità, come indicato dal Bollettino emesso dalla Protezione Civile regionale, il sindaco Carlo Marino ha firmato un’ordinanza con la quale si stabilisce la chiusura, per lunedì 13 gennaio, di tutte le attività scolastiche e didattiche delle scuole cittadine pubbliche di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido comunali.