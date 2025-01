Scuolalink.it - I comitati DPSE e Docenti di Sostegno Uniti per Indire chiedono un incontro urgente con il Presidente Meloni

Leggi su Scuolalink.it

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa da parte del Gruppodipere del Comitato Scuola, cheuncon ildel Consiglio Giorgiaper discutere temi urgenti legati al sistema scolastico italiano e al futuro della scuola inclusiva. Le due realtà, che rappresentano migliaia die sostengono le esigenze di studenti e famiglie, uniscono le loro voci per richiamare l’attenzione su problematiche fondamentali che necessitano di soluzioni condivise e tempestive. Richiestocon ildel Consiglio GiorgiadaiD.P.S.E. ediperDue importanti realtà del mondo scolastico, il Comitato ScuolaPrecari Specializzati in Europa ed il Gruppodiper, si uniscono in una richiesta congiunta di confronto diretto con ildel Consiglio, On.