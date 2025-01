Ilnapolista.it - Garnacho non sarebbe migliore di Kvara, ma è più adatto a integrarsi con Lukaku&Co (Rivista 11)

Leggi su Ilnapolista.it

Sono diversi i nomi che circolano per il posttskhelia. Più spesso salta fuori il nome dianche se non è il più suggestivo. Si sono fatti anche i nomi di Chiesa, Zhergova e Rashford. Giocatori con uno status diverso, forse anche più alto. “Eppure – scrive11 – a pensarci bene,al Napolila soluzione più coerente in assoluto“.Leggi anche:-Napoli, già avviati i contatti con lo United (Corsport)il piùa sostituiretskhelia a Napoli11 spiega il perchéil piùa sostituiretskhelia:“L’esterno del Manchester United ha solo vent’anni, ne compirà 21 il prossimo primo luglio, eppure ha già una ricca esperienza (115 presenze in tutte le competizioni) con il Manchester United; e poi, esattamente come Anguissa, McTominay, Gilmour e l’ultimo acquisto Billing, si tratta di un calciatore con un vissuto importante in Premier League, che quindi si è formato nel contesto – tecnico, tattico, fisico – più competitivo al mondo“.