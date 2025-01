Napolipiu.com - Garnacho-Napoli, la richiesta del Manchester spiazza Conte. Pronto il piano B

Il tecnico ha individuato l'esterno argentino come rinforzo ideale per la squadra, ma il Manchester United chiede una cifra altissima. Il Bologna fa muro per Ndoye. Il Napoli si muove sul mercato seguendo le indicazioni di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha individuato due obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo: Alejandro Garnacho, ventenne del Manchester United, e Dan Assane Ndoye del Bologna. La pista principale porta al talento argentino dei Red Devils. Garnacho, destro naturale con la capacità di giocare su entrambe le fasce e anche da seconda punta, rappresenta il profilo ideale per il nuovo corso azzurro. Tuttavia, la richiesta dello United è proibitiva: "Valutazione di partenza intorno ai 60-65 milioni di sterline (oltre 70 milioni di euro), ma il tetto potrebbe scendere significativamente", rivela il quotidiano.