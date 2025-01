Ilrestodelcarlino.it - Gadda: "Prova sotto tono"

Una sconfitta che brucia, ma che bisogna azzerare per ripartire più forti di prima. Questo il diktat di Massimodopo il ko nel derby con la Fermana: "Avevo detto che sarebbe stata una partita insidiosa, la Fermana ci ha aggredito in fase di non possesso. Eravamo partiti molto bene e poi ci siamo spenti, siamo andati in confusione e ci dispiace. Avevamo ricreato entusiasmo, ma questi campionati sono così: quando alzi l’asticella è un attimo che vieni ricacciato indietro. La Fermana ha dei giocatori forti, ma la nostra prestazione è stata inferiore rispetto alle ultime partite". Questa invece l’analisi sulla partita: "C’è stata troppa distanza tra centrocampisti e attaccanti, Martiniello è rimasto più isolato e noi ci siamo disuniti. Abbiamo cercato di rimediare con i cambi, ma la reazione dopo il gol mi è piaciuta.