Furto al PalaGilardetti | ladro in fuga coi borsoni aggredisce due agenti

Castelfiorentino, 13 gennaio 2025 – Si è intrufolato negli spogliatoi deldi via XXV Aprile a Castelfiorentino durante la partita under 13 di sabato pomeriggio tra l’Abc e la Valdelsa arraffandoe un cellulare per poi darsi alla. La doccia fredda per i ragazzini castellani è arrivata all’intervallo delle 16.20 quando si sono accorti dell’intrusione e soprattutto degli oggetti mancanti. Superato lo choc iniziale, ecco l’idea geniale di provare a rintracciare l’iPhone rubato attraverso l’applicazione che permette appunto di geolocalizzare i dispositivi. E così è stato. Il segnale ha condotto ragazzi e genitori fino alla stazione ferroviaria dove la ’comitiva’ ha trovato una pattuglia della polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa – guidata dal comandante Massimo Luschi – già impegnata in una serie di controlli.