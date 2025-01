Iodonna.it - Firmato un protocollo con il Ministero dell'Istruzione

L’immenso dolore si trasforma in azione concreta nelle scuole. Dopo la tragica scomparsa di Giulia Cecchettin, giovanissima vittima di femminicidio uccisa dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta, condannato all’ergastolo, la Fondazione che porta il suo nome ha siglato und’intesa con il. Un accordo che, puntando a sradicare la violenza di genere attraverso l’educazione, prova anche trasformare il lutto in un seme di cambiamento. Nasce la Fondazione Giulia Cecchettin, per un futuro senza violenza sulle donne X Femminicidi: intesa Fondazione Cecchettin eIn un Paese dove nel solo 2023 sono state uccise 118 donne, di cui 96 in ambito familiare o affettivo, l’iniziativa segna un punto molto importante nell’approccio preventivo al fenomeno dei femminicidi.