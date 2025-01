Quotidiano.net - Dazi: lo spettro delle tensioni dopo l’elezione di Trump

TORNANO al centro del dibattito economico e politico, risvegliando timori simili a quelli del passato. Durante la presidenza, l’introduzione di tariffe su una vasta gamma di beni scosse i mercati, generando incertezze diffuse. Tuttavia, il vero “cigno nero” che travolse l’economia globale non fu rappresentato da queste misure, bensì dalla pandemia di Covid-19, un evento imprevisto che ridefinì profondamente le dinamiche economiche mondiali. Anche l’amministrazione Biden, pur criticando apertamente l’approccio, non ha invertito la rotta. Al contrario, ha mantenuto molti deiimposti durante l’era, arrivando in alcuni casi persino ad aumentare le tariffe, come nel caso del 100% imposto sulle importazioni di auto elettriche cinesi. Questo sottolinea come inon siano più un tema legato esclusivamente al “ismo”, ma un tassello consolidato nella politica economica americana.