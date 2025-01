Laspunta.it - Dalla Città Metropolitana in arrivo risorse per la manutenzione delle strade dei Castelli Romani

Leggi su Laspunta.it

Nel Comune di Genzano, in questi giorni, sono in via di completamento alcuni lavori diordinaria sulleprovinciali realizzatidi Roma Capitale in sinergia con il Comune di Genzano di Roma.La consigliera delladi Roma Capitale, Marta Elisa Bevilacqua, Presidente della Commissione Viabilità, Mobilità e Infrastrutture delladi Roma Capitale e Consigliera Comunale di Genzano di Roma informa sui lavori in corso e sulla programmazione, relativa al nostro quadrante, per i prossimi mesi.“Prosegue l’impegno dellaa investire sulla viabilità di questo vasto territorio nonostante le ristrettezze economiche dell’Ente.” Ha esordito la consigliera“Voglio sottolineare che le ristrettezze economiche derivano anchescelta di rendere laun Ente di secondo livello, quando invece doveva continuare a essere la struttura – eletta direttamente dai cittadini – più vicina alle esigenzecomunità e dei Comuni.