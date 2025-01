Laprimapagina.it - Cosa sono i rifiuti RAEE e perché è importante riciclarli

da apparecchiature elettriche ed elettroniche () rappresentano una delle sfide più complesse e urgenti per la gestione deia livello globale. Con l’accelerazione del progresso tecnologico e il ciclo di vita sempre più breve dei dispositivi elettronici, la quantità diprodotta annualmente ha raggiunto livelli preoccupanti. Secondo il Global E-Waste Monitor 2020, il mondo ha generato circa 53,6 milioni di tonnellate dielettronici nel 2019, e si stima che questo numero crescerà fino a 74 milioni di tonnellate entro il 2030. In Europa, si calcola che solo il 40% deivenga correttamente riciclato, lasciando una vasta porzione di materiali preziosi e potenzialmente pericolosi non recuperati.Il riciclo deiè essenziale non solo per mitigare gli impatti ambientali, ma anche per sfruttare una risorsa preziosa in termini di materiali riutilizzabili come metalli rari, plastica e vetro.