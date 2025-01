Tpi.it - Chiara Ferragni sulla foto “rubata” a un’influencer: “Ti accusano di voler fingere di essere un’altra persona” | VIDEO

Leggi su Tpi.it

” aAccusata di aver rubato unainfluencer,ha deciso di replicare ai follower che l’hanno criticata con unpostato sul suo profilo TikTok.Sulle note di una canzone di Tiziano Ferro, l’imprenditrice digitale ha scritto nelin cui si mostra perplessa: “Quando hai già pubblicato 17 mila post, ma poi posti uno slideshow conispirazionali di scritte sui muri, campeggi, pizze, cappelli a fragoline, case, libri, auto, fogli di giornale e tididi”.@New year, same me ? suono originale – AllMusic.sgL’influencer, infatti, era finita di nuovo nel mirino dei follower a causa di una, pubblicata sui suoi social, che in realtà apparteneva a una content creator francese.