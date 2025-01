Tpi.it - Caso Cecilia Sala, Nordio revoca gli arresti ad Abedini: ecco perché il ministro ha accelerato sul rilascio

gliper: l’ingegnere iraniano torna in patriaE alla fine scambio fu. Cinque giorni dopo la scarcerazione e il rientro in Italia di, anche l’ingegnere iraniano MohammadNajafabadi viene rimesso in libertà e torna in patria.Nel primo mattino di domenica 12 gennaio ildella Giustizia italiana, Carlo, hato gliper il cittadino della Repubblica islamica che era stato fermato lo scorso 16 dicembre all’aeroporto milanese di Malpensa su richiesta degli Stati Uniti con l’accusa di passare informazioni strategiche al regime di Teheran.L’ingegnere esperto di droni è quindi uscito dal carcere di Opera e poche ore dopo si è imbarcato su un volo che in serata è atterrato in Iran.Si chiude così l’intrigo internazionale sull’asse Teheran-Roma-Washington che ha visto la giornalistareclusa per ventuno giorni nel carcere iraniano di Evin ufficialmente per “violazione delle leggi della Repubblica islamica”.