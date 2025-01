Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp a 11: La Serra impone al Pozzuolo la legge del più forte

La Spezia, 12 gennaio 2024 – Un poker sonoro per urlare 'Il piùsono io'. Quello che Larifila al Gsnel big match della quattordicesima giornata del Girone 1. Un 4-0 secco, senza scusanti, fra le due leader nella massima serie del campionato calcistico a 11 curato dalla Legadella Spezia e della Valdimagra. In questo penultimo turno del girone di andata, da segnalare la quaterna realizzata da Peigottu in una sfida dove sono stati segnate ben 13 reti vinta dall'Amatori Castelnuovo sul Carpena/Spezia Centro. Nel Girone 2 rallenta il Virgoletta, bloccato a sorpresa dal Farafulla, e così l'Amatori Filattiera l'affianca in vetta, mentre poco dietro resta il Pegazzano, trascinato dai 4 gol di Gambino contro il fanalino di coda. GIRONE 1 Risultati: Asd Atletico Tresana-Sesta Godano 0-4 (Taddei D.