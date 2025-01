Quotidiano.net - Black Out torna in tv. Anticipazioni della prima puntata della seconda stagione

L’attesa è finita: martedì 14 gennaio, inserata su Rai1, parte ladiOut, la serie tv italo-tedesca che nel 2023 ha conquistato il pubblico del nostro Paese.il cast (quasi) al completo,Alessandro Preziosi come protagonista indiscusso eno intrighi, segreti e colpi di scena ad alta quota. Ladello show – ambientato in un resort di lusso nella Valle del Vanoi, in Trentino-Alto Adige – era intitolata ‘Vite sospese’ ed è stata ideata da Valerio D'Annunzio e Michelangelo La Neve e diretta da Riccardo Donna. Per la, che porta il titolo ‘Le verità nascoste’, la regia passa a Fabio Resinaro e Nico Marzano.Out: la trama Giovanni è un broker finanziario che, dopo la scomparsa di sua moglie, prova a ritrovare la serenità con un viaggio in montagna insieme ai figli Riccardo ed Elena.