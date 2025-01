Inter-news.it - Bastoni: «Due ingredienti fondamentali per il mio ruolo. Ora obiettivo Mondiale!»

La seconda parte dell’intervista rilasciata da Alessandroai canali della Nazionale Italiana. Il calciatore, pilastro della difesa dell’Inter, rivela curiosità personali e calcistiche.DIFFICILE – Alessandrorisponde alle domande di Vivo Azzurro TV rivelando: «Al difensore moderno non devono mai mancare il coraggio e l’intraprendenza di fare qualcosa che possa segnare la partita. È undifficile, puoi far bene per 89 minuti e al 90’ commettere un errore e sembra che hai fatto una partita disastrosa. Il Pallone d’Oro? Non è mai stata un’ambizione, essendo realisti è difficile vincerlo per un difensore. La mia soddisfazione è dare assistenza alla fase offensiva senza dimenticare i compiti difensivi».Le gioie e i dolori di AlessandroESPERIENZE – Alessandroprosegue nel suo racconto: «La mia migliore amica è venuta a mancare in seguito a un incidente, ero con la Nazionale Under 15 ed è stata la prima grande batosta della mia vita.