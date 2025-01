Lanotiziagiornale.it - Addio a Oliviero Toscani: il genio della fotografia si spegne a 82 anni

Il mondo dell’arte ecomunicazione piange la scomparsa di, celebre fotografo e maestroprovocazione, morto a 82presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno.era stato ricoverato per il peggioramento delle condizioni legate all’amiloidosi, una rara malattia incurabile che gli era stata diagnosticata nel 2023.Un artista che ha cambiato il linguaggio visivoNato a Milano il 28 febbraio 1942,era figlio di Fedele, storico fotoreporter del CorriereSera. Sin dall’adolescenza mostrò una spiccata passione per la: a soli 14pubblicò il suo primo scatto sul Corriere, immortalando Rachele Mussolini a Predappio.Dopo essersi diplomato inall’Università delle Arti di Zurigo, debuttò nel mondopubblicità con una campagna per Algida, per poi collaborare con riviste internazionali come Elle, Vogue, Esquire e Harper’s Bazaar.