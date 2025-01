Sport.quotidiano.net - United, derby impossibile. Per i titani c’è lo Zenith

È unoRiccione che di certo non gode di ottima salute quello che oggi si presenta al ’Morgagni’ per affrontare la capolista Forlì. La situazione societaria del club della Perla Verde è di quelle che di certo non possono fare dormire sonni tranquilli ai tifosi. Tanto che dal prossimo turno i biancazzurri potrebbero anche non avere più uno stadio dove giocare le gare casalinghe. I cancelli del ’Calbi’ resteranno chiusi se non sarà saldato il conto del suo utilizzo. Insomma, l’avventura del presidente Tranquilli, che da più di qualche giorno a Riccione sembra essere in compagnia di diversi ’consiglieri’ che non si sa che ruolo abbiano in società, non è iniziata con il piede giusto e con i creditori che già, dopo appena un mese, bussano alla porta. Ma oggi si pensa al Forlì e alla squadra di mister Cortellini (foto) servirà davvero qualcosa di più di un’impresa per spuntarla.