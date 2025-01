Superguidatv.it - Un Posto al Sole anticipazioni, trame puntate dal 13 al 17 gennaio 2025: Ferri rifiuta la proposta di Gennaro

Prosegue su Rai Tre l’appuntamento con i nuovi episodi inediti Unal. Cosa ci riserveranno lein onda dal 13 al 17? Riflettori puntati su, che prenderà una posizione ferma nei confronti di Gagliotti. Nelle prossimeUPAS ci sarà spazio anche per Cerruti, che cercherà di far ragionare Mariella, spingendola a rivalutare il suo rapporto con Guido.Unalal 17, con un gesto inatteso, decide di mettere un punto fermo sul rapporto conGagliotti, comunicandogli apertamente che non potrà diventare socio del circolo. Nel frattempo Cerruti prova a far cambiare idea a Mariella, incoraggiandola a riconsiderare il suo atteggiamento nei confronti di Guido.Renato, per sfogare la sua frustrazione nei confronti di Niko e Jimmy, si confida con un’amica di lunga data, trovando in lei un prezioso sostegno.