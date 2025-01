Lettera43.it - Scontri al corteo per Ramy a Roma, Meloni: «Ignobile episodio di disordine e caos»

Fumogeni, bottiglie contro la polizia edurante iltenutosi aper chiedere giustizia perElgaml, il 19enne morto il 24 novembre al Corvetto (Milano) dopo essere caduto dalla moto durante un’inseguimento dei Carabinieri. Oltre 250 manifestanti dei collettivi autonomi e dei gruppi studenteschi si sono riuniti sabato 11 gennaio in piazza dell’Immacolata, nel quartiere San Lorenzo, per poi dirigersi verso Piazza dei Sanniti dove è esplosa la guerriglia. Qui hanno rovesciato i cassonetti dei rifiuti, rotto la vetrina della sede dell’Inps, imbrattato i muri, tentato di sfondare il cordone di agenti in tenuta antisommossa e lanciato bombe carta e petardi contro le camionette della Polizia. A quel punto sono scattate le cariche delle forze dell’ordine. Otto poliziotti sono rimasti feriti e hanno dovuto ricorrere alle cure in ospedale.