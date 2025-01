Romadailynews.it - Roma: Anas, permane chiusura via Flaminia direzione corso Francia

laal traffico della Strada statale 3 viaNuova al km 8,200 circa, tra i civici 834 e 821, in. Il provvedimento e’ stato disposto ieri sera su segnalazione dei vigili del fuoco a seguito del movimento franoso lungo il costone che sovrasta il tratto stradale. Lo comunica in una nota. Questa mattina sul posto si e’ svolto il programmato sopralluogo congiunto tra il MunicipioXV, la protezione civile, la polizia locale, l’assessorato Lavori Pubblici e, nelle more dell’intervento di messa insicurezza del costone – prosegue la nota -.ha avviato gia’ tutte le attivita’ necessarie con il posizionamento di una barriera di protezione costituita da new jersey sovrastati da griglia per evitare eventuale scivolamento di materiale sulla strada e per consentire gli interventi di ripristino in piena sicurezza e la riapertura al traffico del tratto stradale.