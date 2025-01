Secoloditalia.it - Proteggere Tintin: il giornalista anticomunista di Hergé è la speranza (a fumetti) contro il wokismo

ha compiuto 96 anni, ma ne dimostra almeno 50 di meno: il fumetto di Geroges Prosper Remi, noto al pubblico con lo pseudonimo di, si appresta a diventare un centenario. Le avventure del personaggio belga godono di buona fama in tutto il mondo, così come lui, che ormai sembra immune all’invecchiamento. Tuttavia, da pochi giorni sono scaduti i diritti suldisegnato da, ciò vuol dire che chiunque dovesse riutilizzarlo può stravolgerne il carattere, le inclinazioni politiche e perfino l’intimità. Un campanello d’allarme non indifferente, perché nell’epoca in cui cancel culture e teorie woke minacciano di ribaltare l’ordine naturale delle cose, ancherischia di subire un cambiamento inaspettato e di cattivo gusto. Le avventure contenute nel fumetto sono amate dagli ambienti della destra europea, perché l’inclinazione caratteristica del personaggio fa trasparire un’indole conservatrice e identitaria.