Ilveggente.it - Pronostico Real Madrid-Barcellona: dove vederla gratis in streaming su YouTube

Leggi su Ilveggente.it

è la finale della Supercoppa di Spagna e si gioca domenica alle 20:00: notizie,, probabili formazioni e.Non ha riservato sorprese, finora, la quarantunesima edizione della Supercoppa di Spagna. A differenza della Supercoppa Italiana – andata in scena una settimana prima sempre in Arabia Saudita – in questa manifestazione assisteremo alla finale più attesa (ma anche quella più scontata): il famigerato Clasico tra, le due grandi rivali pronte a contendersi l’ennesimo trofeo., finale di Supercoppa tra le polemiche, Flick sorride (Ansa) – Ilveggente.itPer Carlo Ancelotti e i suoi uomini è l’occasione per continuare a fare incetta di titoli: in caso di successo con i blaugrana per i Blancos sarebbe il terzo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Europa, vinta la scorsa estate contro l’Atalanta a Varsavia, e la Coppa Intercontinentale, conquistata a dicembre in terra qatariota contro i messicani del Pachuca.