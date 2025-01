Metropolitanmagazine.it - Pericolosità alta per gli incendi a Los Angeles, clima secco e forti venti in arrivo

Secondo il National Weather Service, i prossimi giorni saranno cruciali per le operazioni di spegnimento degliintorno a Los: si prevede che ile ipersisteranno ancora, prima che le temperature si abbassino verso la fine della settimana.Un avviso di bandiera rossa, significa che ci sono probabili “condizioni meteo critiche per gli”, è in vigore per le contee di Lose Ventura fino alle 18:00, ora locale di mercoledì. Le condizioni più estreme sono dovute a “da moderati a localmentedi Santa Ana”, secondo il servizio meteorologico.“Si prevede che ipiùarriveranno domenica mattina, per poi attenuarsi nel corso della giornata e riprendere intensità nel tardo lunedì e martedì. “La vegetazione molto secca combinata con le prolungate condizioni meteorologiche estreme deglifavoriranno una rapida diffusione e un comportamento irregolare di eventualinuovi o già esistenti”, si legge nell’avviso.