Paternò denuncia il furto di 2 pistole ma i carabinieri gliele trovano a casa | arrestato

Leggi su Dayitalianews.com

I militari del Comando Stazione dihannoun 66enne del posto, poiché responsabile di detenzione abusiva di armi, nonché simulazione di reato.Le attività che hanno portato all’arresto sono il frutto di un’indagine iniziata circa un anno fa, quando l’uomo aveva avviato la procedura per chiedere il rinnovo del suo porto d’armi.In quell’occasione, infatti, gli investigatori avevano scoperto che il 66enne aveva modificato la documentazione necessaria per ottenere il titolo in questione e, perciò, lo avevanoto per falsità ideologica in atto pubblico e falsa attestazione a pubblico ufficiale.Tuttavia, nell’immediato inon avevano potuto ritirare le duea lui intestate, una Cougar 800 e una Glock modello 19 entrambe calibro 9×21, con il relativo munizionamento, perché, proprio in quei giorni, il pensionato aveva sporto, dichiarando di aver subito ildelle armi e delle cartucce.