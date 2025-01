Metropolitanmagazine.it - Oggi i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza, Netanyahu invia il capo del Mossad Barnea in Qatar

Il primo ministro israeliano Benjaminha approvato l’invio del direttore dell’agenzia di intelligence estera, David, ai negoziati per ililin, in segno di progresso neisulla guerra a.L’ufficio diha annunciato la decisione sabato. Non è stato immediatamente chiaro quandosi sarebbe recato nella capitale del, Doha, sede dell’ultimo ciclo diindiretti tra Israele e il gruppo militante di Hamas. La sua presenza significa che ora sono coinvolti funzionari israeliani di alto livello che dovrebbero firmare qualsiasi accordo.Oltre a, sarannoti inanche ildell’agenzia di sicurezza interna israeliana Shin Bet e consiglieri militari e politici. L’ufficio diha dichiarato che la decisione ha fatto seguito a un incontro con il suo ministro della Difesa, i capi della sicurezza e i negoziatori “a nome delle amministrazioni statunitensi uscenti ed entranti”.