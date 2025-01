Mistermovie.it - Mister Movie | Ascolti tv Prima Puntata C’è Posta Per Te e Ora o Mai Più?

Il panorama televisivo degliAuditel ha evidenziato risultati interessanti nelle diverse fasce orarie, con una netta competizione tra i principali programmi e reti.Access Time: Il dominio di Affari TuoiDurante la fascia dell’access time, Affari Tuoi si è imposto nettamente come il programmaseguito. Il celebre gioco a premi di Rai1 ha registrato una crescita costante, passando dal 24% al 33% di share, confermandosi un punto fermo dell’intrattenimento serale.In seconda posizione, Striscia la Notizia su Canale 5 ha registrato una performance discreta, con una curva che si è attestata tra il 15% e il 20%. I programmi concorrenti, come In altre parole e NCIS, si sono mantenuti su risultatimodesti, attorno all’8% di share. La Confessione ha invece sfiorato il 5%, confermando la difficoltà delle trasmissioni meno generaliste a competere in questa fascia oraria.