Sport.quotidiano.net - L’omaggio a Rozzi: "Papà è nel cuore di tutti gli ascolani, che grande emozione"

Pioggia e freddo non hanno condizionato il ‘Brindisi a Costantino’ organizzato in Piazza Roma in occasione di quello che sarebbe stato il suo 96esimo compleanno. Un brindisi alla presenza di tutta la famigliae di tanti amici. A due settimane dal 30esimo anniversario della scomparsa del Presidentissimo dell’Ascoli Calcio, e dopo averlo ricordato anche in occasione del Gala dello Sport al Teatro Ventidio Basso alla presenza dei figli Fabrizio e Antonella e del nipote Costantino, figlio proprio di Fabrizio, la città di Ascoli ha voluto festeggiare quello che sarebbe stato il compleanno dell’indimenticato imprenditore, dirigente sportivo, edigli. Per l’occasione il figlio Fabrizio ha esposto tre auto storiche dello straordinario. "Si tratta di una Alfa Romeo Giulietta TI del 1964 – ha dichiarato Fabrizio– che addirittura era arrivata in Venezuela dove era poi stata utilizzate per alcune corse autobomilistiche.