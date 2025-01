Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: nelle moto Sanders domina. Moraes vince tra le auto, Loprais nei camion

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:31– Koolen taglia il traguardo per terzo, completando così la top 3. Ancora non arrivato van Den Brink, il quale sta perdendo ancora terreno su un Macik sempre più solo nella classifica generale14:00– Ales Lprais ha vinto la settima. Il pilota ha tagliato il traguardo con il tempo di di 4:33:31. Secondo posto per Macik a +25:13. Attesa per il terzo13:35– Al rilevamento 297 Alesallunga il suo vantaggio su Macik. Lo scarto tra i due è infatti di +10:13, terzo posto invece per Koolen che, a +12:06, precede Soltys, quarto a +44:43.12.30– Lucassi porta a casa la vittoria tra lecon il tempo complessivo di 4:01:49 davanti a un fantastico Henk Lategan che ha rimontato ed è arrivato a un distacco di 7’41”.