L’incognita Lungobrana. I residenti pronti a pagare. Ma il rifacimento è lontano

Quale destino per via, la strada che da Badia a Pacciana corre lungo l’argine dell’omonimo torrente per arrivare fino sul territorio di Agliana? A chiederselo, una volta di più, sono gli abitanti della zona, alla luce di nuovi incontri con il Comune, avvenuti nelle ultime settimane. E’ una strada che corre adiacente al torrente che, nella sua porzione più pericolosa, spesso esonda dopo forti piogge, rendendola inutilizzabile. Dopo alcuni lavori per la messa in sicurezza fatti dal Comune nel 1994, si arriva al 2018, quando la strada fu chiusa con blocchi di cemento perché ritenuta pericolosa: un provvedimento di fatto mai osservato visto che chi vive lì, o ha la propria attività (specialmente vivai), non aveva alternative di viabilità, quindi tutti ci continuano a passare regolarmente, nonostante l’argine piano piano stia franando, portandosi via pezzi di asfalto.