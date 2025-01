Anteprima24.it - L’Avellino Basket non sbaglia, battuta Piacenza al Del Mauro

Tempo di lettura: 2 minutiComincia nel migliore dei modi il girone di ritorno del, al Pala Delcade il fanalino di coda Assigeco(83-72). Un incontro risultato molto più complicato del previsto. La formazione ospite, guidata da coach Beto Manzo, ha messo in difficoltà Avellino. Nel finale la squadra di coach Alessandro Crotti è venuta fuori riuscendo a portare a casa il match ed allungando ulteriormente in classifica e potendo arrivare al prossimo appuntamento nelle migliori condizioni. Sabatino, reduce dall’influenza, non è stato un fattore mentre Maglietti è rimasto a casa perché vittima di un virus influenzale. Mercoledì si tornerà in campo a Nardò.“Abbiamo giocato troppo ad elastico specialmente nei primi due quarti – dice Crotti nel post gara – Ci teniamo stretti i due punti che sono davvero molto importanti e siamo contenti di aver vinto davanti al nostro pubblico fa piacere, ma dobbiamo migliorare.