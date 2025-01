Inter-news.it - Il Napoli risponde all’Inter, vittoria col Verona. Più 4 con asterisco

Ilvince 2-0 contro ilcon un gol per tempo. Risposta, che però deve recuperare due partite.AGEVOLE – Al Maradona contro il, ilè chiamato areche nel pomeriggio ha regolato il Venezia per 1-0, portandosi a meno uno dagli azzurri. Inoltre, la squadra di Antonio Conte potrebbe anche allungare sull’Atalanta che ha pareggiato a Udine. Pronti-via e ilva subito in vantaggio: conclusione di Di Lorenzo, che centra il palo e poi sfortunato Montipò la insacca nella sua porta con la schiena. I primi minuti sono terribili per il, che rischia di subire altri gol con Anguissa e Lukaku. Il primo squillo degli scaligeri arriva al 13’ con Tengstedt di testa. Alla mezz’ora clamorosa occasione per McTominay, che calcia in curva da pochi passi non sfruttando l’assist del solito intraprendente Neres.