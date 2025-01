Top-games.it - I 5 migliori momenti di Cobra Kai

Kai è una serie televisiva che riprende le vicende dei protagonisti di Karate Kid, trent’anni dopo il famoso torneo che ha cambiato le loro vite. La serie è ricca di azione, emozione e nostalgia, e offre numerosimemorabili che hanno conquistato il pubblico. Ecco una selezione dei 5diKai.Il primo incontro tra Johnny e Daniel, tra idiKaiIl primo episodio della serie ci mostra come Johnny Lawrence, l’ex campione di karate, sia diventato un alcolizzato e un fallito, mentre Daniel LaRusso, il suo ex rivale, sia un ricco e famoso imprenditore.Quando Johnny decide di riaprire il dojoKai per insegnare il karate a Miguel Diaz, un ragazzo vittima di bullismo, si ritrova faccia a faccia con Daniel, che lo riconosce subito e lo sfida a una gara di auto.