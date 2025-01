Anteprima24.it - Emergenza maltempo, danni all’agricoltura nel Salernitano

Tempo di lettura: 2 minutiE’per l’agricoltura nel. Secondo un monitoraggio di Coldiretti, la situazione più critica al momento è nell’agro sarnese nocerino dove il vento ha scoperchiato alcuni impianti serricoli mettendo a rischio le coltivazioni di insalate sotto serra. Allagamenti si registrano tra Angri, San Marzano e Scafati. Devastata completamente la produzione di un’ azienda apistica a Sarno: le arnie sono stata spazzate via dal vento. Nella Piana del Sele preoccupa la pioggia che mette a rischio le produzioni di cavolfiori in pieno campo. In alcune aree del Cilento compromesse le ultime fasi della raccolta olivicola col vento che ha spazzato via le ultime olive rimaste. Copiose e violente esondazioni in alcune aree dell’ entroterra cilentano mentre dalle prime ore del mattino sono al lavoro i trattori per aiutare nella pulizia delle strade rurali e della viabilità.