Game-experience.it - DICE Awards 2025, Astro Bot ed Indiana Jones guidano le nomination per il GOTY

L’Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS) ha svelato leper la 28ª edizione dei, che si terranno il 14 febbraioa Las Vegas. Tra i titoli più acclamati spiccanoBot ede l’Antico Cerchio, entrambi con sei candidature, incluso il premio più ambito: Game of the Year. A completare la rosa dei finalisti per iltroviamo Balatro, Black Myth: Wukong e Helldivers 2, ognuno rappresentativo della varietà e della qualità dei giochi del 2024.Come condiviso da IGN, i titoli candidati si sono distinti per eccellenza in diverse categorie.Bot ha ricevuto riconoscimenti per l’animazione, il game design e l’innovazione tecnica, consolidando la reputazione della serie come pietra miliare dei giochi per famiglie.e l’Antico Cerchio, invece, ha brillato per la direzione artistica, la composizione musicale e l’intensa caratterizzazione di Dr.