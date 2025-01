Coppa del Mondo di Biathlon, l’Italia è sesta nella staffetta mista di Oberhof

Leggi su Ilfaroonline.it

, 12 gennaio 2025 – E’ la Svezia a conquistare la gara didideldi. E’ la gara conclusiva della località di(Germania).agguanta laposizione e lo fa con Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Martina Trabucchi e Michela Carrara.La prossima gara del circuito iridato si svolgerà a Ruhpolding e ancora in Germania. E’ in calendario dal 15 gennaio e la gara d’apertura sarà quella dell’individuale maschile. Poi ci sarà la competizione femminile (16 gennaio). Tra venerdì e sabato (17 e 18 gennaio) spazio alle staffette. Domenica (19) la chiusura con la duplice mass start.Il racconto della gara – Fonte FISI/fisi.orgVittoria in rimonta per la Svezia, appesantita da due giri di penalitàseconda frazione: è toccato quindi alle sorelle Öberg risalire la china, con Elvira pronta a riprendere e sorpassare la francese Lou Jeanmonnottornata finale e tagliare il traguardo dopo 1:04’24?1 (2+10) con 12?8 sulla Francia (Claude/Perrot/Richard/Jeanmonnot, 1+7) e 1’11?4 sulla Norvegia (Lægreid/T.