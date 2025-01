Romadailynews.it - Cina: monti Kunlun, condotto esperimento di innevamento artificiale con droni

Lavenerdi’ ha utilizzato per la prima volta deiper effettuare undisui, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro, secondo il “China Science Daily”. L’area di intervento si trova a un’altitudine di 3.500 metri, dove il basso contenuto di ossigeno rappresenta una sfida per la distribuzione dei catalizzatori, ha dichiarato Yan Jianchang, direttore del centro di modificazione meteorologica dello Xinjiang. Per superare le difficolta’, il drone e’ stato dotato di fumogeni ad aumento d’acqua e a lunghissima durata, conducendo con successo l’di accensione a combustione completa dei fumogeni a un’altitudine di 4.200 metri, rilasciando cosi’ i catalizzatori, ha dichiarato Yan. Il drone era inoltre dotato di sensori e dispositivi di alta precisione che hanno permesso un posizionamento accurato, un monitoraggio in tempo reale e una misurazione precisa dell’area operativa.