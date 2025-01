Notizie.com - Chi sono gli escursionisti morti a causa di una valanga in Piemonte: “Erano tre ragazzi esperti”

Leggi su Notizie.com

Unasi è staccata questa mattina dalla parete est della Punta Val grande, una vetta delle Alpi Lepontine, situata in, al confine tra Svizzera e Italia.in totale 5 le persone coinvolte nellavenuta giù a Trasquera, nel Verbano-Cusio-Ossola. 3 di loro Le altre 2state elitrasportate in ospedale. L’allarme è stato lanciato da uno scialpinista che ha visto lacolpire 3 persone.Chiglidi unain: “tre”Sul postointervenuti l’elisoccorso del 118, proveniente da Borgosesia, e quello della guardia di finanza. Il distacco di una grossa massa nevosa si è verificato a oltre 2mila metri di quota. A dare l’allarme è stata una persona che ha visto direttamente lacadere sulle persone che transitavano in zona.