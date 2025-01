Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, frena il sogno Frattesi: Marotta chiarisce

La sessione diva ad intrecciarsi con le sfide di campionato, andando a creare non pochi problemi all’interno di alcune dinamiche di squadra. Laè consapevole di dover portare nuovi rinforzi alla corte di Claudio Ranieri, cercando un profilo giovane e soprattutto con grande conoscenza della Serie A. Ed è per questo motivo che, negli ultimi giorni, si è tanto vociferato di Davide, attualmente all’Inter, dove però sta facendo fatica a trovare spazio.Lasarebbe disposta a garantirgli la maglia da titolare, ma la richiesta dell’Inter, soprattutto nella sessione diinvernale è piuttosto elevata: non meno di 45 milioni di euro netti, senza l’aggiunta di contropartite. I Friedkin, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbero addirittura pensare di superare i propri limiti, in quanto si tratterebbe di un investimento sostenibile nel tempo.