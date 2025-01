Ilgiorno.it - Busto Arsizio, due espulsi dopo i disordini. Lo sfogo dei poliziotti: “Nessuno scappa: ci affrontano”

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese) – La città non è fuori controllo. Il sindaco diEmanuele Antonelli lo dice con convinzione: “Non deve passare l’immagine dipericolosa perché non lo è, e questo grazie al lavoro immane delle forze dell’ordine presenti sul nostro territorio”. Comunque sia, tra venerdì e sabato la notte di follia in pieno centro, in piazza Garibaldi, protagonisti un gruppo di una quarantina di giovani, per la gran parte stranieri nordafricani, cheaver creato il caos hanno rivolto cori offensivi aie insulti nei confronti dell’Italia e del Governo, ha scosso la città. Un episodio grave sul quale si sono susseguite reazioni politiche e polemiche, che arriva a pochi giorni da quanto accaduto a Capodanno in piazza Duomo a Milano o al Corvetto poco prima.