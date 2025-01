Dilei.it - Anticipazioni Domenica In del 12 gennaio, tutti gli ospiti di Mara Venier

Leggi su Dilei.it

Formula che vince non si cambia. Forte degli ascolti ottenuti nelle ultime due puntate – con quasi tre milioni di spettatori sintonizzati –continuerà a parlare di oroscopo e amore anche nel nuovo appuntamento diIn. Per questo tornerà in studio Paolo Fox con le sue previsioni dei dodici segni dello zodiaco per il 2025. E tante coppie famose pronte a svelare segreti, retroscena e curiosità, che piacciono sempre molto al pubblico di Rai1.In, lee glidel 1212, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la diciottesima puntata diIn condotta da. L’appuntamento si aprirà di nuovo con Paolo Fox ed un ampio spazio dedicato alle previsioni dei dodici segni dello zodiaco per il 2025.