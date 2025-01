Lanazione.it - Amaranto, con l’Imolese per allungare ancora

Leggi su Lanazione.it

Dopo lo squillante 5-0 rifilato in trasferta al San Marino, ritorna in casa il Tau dopo quasi un mese, complice la sosta natalizia, dal match vinto contro il Piacenza, per cercare di dare continuità al bell’esordio nel 2025 e nel girone di ritorno di domenica scorsa. Tau al terzo posto, alle calcagna di Forlì e Ravenna, secondo miglior attacco, terza miglior difesa. Al Comunale di via Rosselli arriva, battuta all’andata in modo rocambolesco per 3-2 nel recupero, con i bolognesi che arrivano dalla C e che sono sesti, a ridosso della zona play-off. Per i rossoblu due punti appena inanellati nelle ultime tre giornate. Senza l’allenatore Tronconi squalificato, gli emiliani arriveranno ad Altopascio con il coltello tra i denti. Sì, perché in trasferta hanno perso solo a Riccione dall’inizio del campionato.