Varese proteste e insulti contro la polizia a Busto Arsizio | anche cori per Ramy

Tensioni trae giovanissimi ieri sera a, in provincia di. Poco prima di mezzanotte, gli agenti sono intervenuti al McDonald’s di piazza Garibaldi per bloccare due ragazzi esagitati che davano fastidio ai clienti del fast food, danneggiandol’interno del locale. All’arrivo dei poliziotti, i due sono stati raggiunti da un gruppo di una trentina di ragazzi, che hanno iniziato a protestare rivolgendola, lo Stato e le istituzioni. Secondo quanto apprende LaPresse, i giovanissimi, per la maggior parte di origine nordafricana, hanno urlatoper, il 19enne morto a novembre a Milano durante un inseguimento dei carabinieri. I due extracomunitari che stavano danneggiando il fast food sono stati comunque identificati e denunciati per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.