Tennis doppietta Usa | Keys vince il titolo ad Adelaide Kessler campionessa a Hobart

statunitense protagonista anche nella seconda settimana della stagionetica 2025. Dopo aver inaugurato l’anno con la vittoria in United Cup, gli americani hanno sollevato altri due titoli in Australia. Ad, Madisonha infatti sconfitto in finale Jessica Pegula e si è laureata, conquistando il nonoWta in carriera. A, invece, è stata McCartneya trionfare, facendo le veci della connazionale Emma Navarro, che nel 2024 sconfisse in finale – sempre in tre set – la belga Elise Mertens.Wtab. Pegula 6-3 4-6 6-1La finale si preannunciava equilibrata e così è stata, tanto da durare tre set e 1h40? di gioco. Non ci sono stati però tanti momenti in cui le due giocatrici si sono tenute testa a vicenda, bensì per lunghi tratti una è stata migliore dell’altra.