Tvplay.it - Tempo di dire addio al Milan, col Cagliari l’ultima in rossonero

Leggi su Tvplay.it

Quella di stasera saràpartita dadi uno dei calciatori deldestinato all’nei prossimi giorniE’ stato chiarissimo in conferenza stampa, Sergio Conceicao. Guai a sentirsi appagati dopo la vittoria della Supercoppa Italiana che ha rilanciato le ambizioni di unche ora deve risalire assolutamente la classifica in Serie A e avvicinare la zona Champions, obiettivo prioritario nella seconda parte di stagione.dial, colin– Tvplay.it (Foto LaPresse)Risalita che deve cominciare dalla sfida odierna di San Siro contro il, stesso avversario che ilha affrontato, lo scorso novembre, subito dopo l’altra grande vittoria dell’annata, quella contro il Real Madrid in Champions League. Una partita che i rossoneri di Fonseca pareggiarono 3-3, beffati nel finale da un gol magnifico di Zappa che è costato alaltri punti preziosi in classifica.