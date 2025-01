Statuine di gesso rubate dal presepe di un parco pubblico… Succede in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Ad Aprilia, nelFriuli, si è consumato un atto vandalico che ha lasciato sgomento il quartiere. Due statuette in, parte delallestito per le festività natalizie, sono state sottratte da ignoti in un arco di tempo compreso tra il 25 e il 27 dicembre.La denuncia e l’avvio delle indaginiLa denuncia del furto è stata formalizzata nella giornata di ieri dal Presidente del Comitato di Quartiere “Aprilia Nord” presso i Carabinieri della Stazione di Aprilia. Secondo quanto riportato dalla denunciante, le due statuette, di un valore complessivo di circa 200 euro, sono statedalcittadino, lasciando un vuoto simbolico in un’iniziativa sentita dalla comunità.Un colpo al cuore della tradizioneIl, allestito all’interno delFriuli, rappresentava non solo un simbolo natalizio ma anche un momento di aggregazione per i residenti del quartiere.