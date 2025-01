Prezzi carburanti oggi | gasolio a 1699 euro benzina a 1796 euro

Quotidiano.net - Prezzi carburanti oggi: gasolio a 1,699 euro, benzina a 1,796 euro

Il prezzo medio nazionale deirilevato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per la giornata dinegli oltre 20mila distributori del Paese è pari a 1,699per ile a 1,796per la, mentre il prezzo medio sulla rete autostradale nazionale è per ilpari a 1,806e per laa 1,896. Lo precisa il Mimit. Come rilevato da un'associazione, vi sono alcuni distributori lungo la rete autostradale che praticano un prezzo più alto nella modalità "servito". Al contempo è bene considerare che vi siano migliaia di operatori che, ad, praticano un prezzo in linea o anche più basso della media nazionale. Proprio per questo è importante continuare a promuovere la trasparenza e la corretta informazione verso i consumatori, evitando di diffondere fake news.