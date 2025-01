Ilrestodelcarlino.it - Must, è scontro su aperture e costi

Ormai minoranza e maggioranza si parlano attraverso i rispettivi giornalini o con con qualchedialettico in consiglio. Così accade che Avanti Montegranaro/Pd solleva criticità puntualmente smentite dal sindaco Endrio Ubaldi. Sul turismo, il focus è sulla gestione delledel(Museo della storia e delle tradizioni) con i consiglieri di minoranza che esprimono "perplessità legittime considerando che il museo appena inaugurato è disponibile per sole due ore e mezza a settimana, solo su prenotazione: è la cartina di tornasole di quanto la progettualità amministrativa sia un navigare a vista. Un museo che ha impegnato fondi importanti delle casse comunali dovrebbe essere aperto, per attrarre i visitatori e non una sorta di club privé esclusivo su appuntamento". Infine, il Pd riconosce "l’aiuto prezioso e apprezzabile dell’associazione (Arkeo, ndr) che si prodiga, volontariamente, per la gestione e a cui va il nostro plauso più sincero, ma questo non deve essere uno scudo per le negligenze di chi è pagato per amministrare il Comune".