Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Benevento 0-0: partita intensa al Piccolo

Diretta testuale di, prima gara del 2025 per gli azzurrini di mister Rocco: è sfida ai cugini campani.Primo tempo19? – Borriello è una furia sulla fascia destra, i difensori non riescono a limitarlo: la conclusione dell’esterno viene però respinta dalla difesa. De Chiara raccoglie, ma il suo tentativo va a sbattere contro la schiena del difensore sannita.13? – Non si fa attendere la risposta del: D’Angelo offre un pallone tagliente dallo spigolo dell’area, ma non trova il supporto dei compagni. Le Streghe conquistano il possesso.12? – Ennesimo tentativo del. A impensierire la difesa napoletana è Francescotti, autore di una buona giocata. Il tiro termina sul fondo.10? – Chiusura provvidenziale di Colella. Il difensore partenopeo mette fine al contropiede ospite rischiando l’intervento.